Abitazione in fiamme a Siniscola, l'incendio domato dai Vigili del fuoco

Nessuno è rimasto ferito

Di: Redazione Sardegna Live

Un'abitazione è stata avvolta dalle fiamme questo pomeriggio in Viale Europa, a Siniscola. I vigili del Fuoco del locale distaccamento, sono intervenuti intorno alle 15:30 presso l’abitazione occupata dalla famiglia di un operaio del posto.

I Vigili sono stati impegnati per oltre un’ora per estinguere le fiamme sviluppatesi in uno sgabuzzino adiacente al camino caldaia dell’appartamento.

Ingenti i danni subiti dal vano interessato, anche se fortunatamente non si sono verificati danni strutturali e alle persone.