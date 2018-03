Sorpreso a fotografare la scheda elettorale: 60enne allontanato dai seggi dalla polizia

Le forze dell'ordine allertate da presidente e scrutatori

Di: Redazione Sardegna Live

Un uomo di circa 60 anni è stato fermato dalla polizia mentre tentava di fotografare la propria scheda elettorale nel seggio di Serra Perdosa, a Iglesias.

Ad allertare le forze dell'ordine sono stati il presidente e gli scrutatori del seggio 28 di Serra Perdosa che si sono resi conto delle intenzioni dell'uomo.

Gli agenti hanno così allontanato l'uomo.

Fotografare il proprio voto è vietato anche se l’immagine non circola e rimane riservata, nella sola disponibilità dell’elettore. Lo scopo della norma è intuibile: garantire a tutti la segretezza del voto. Per la stessa ragione, non è illegale fotografare una scheda elettorale non ancora utilizzata. Introdurre uno smartphone o apparecchi cellulari all'interno della cabina elettorale, comunque, è vietato dalla legge.