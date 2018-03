Lampione cade sulla strada, tragedia sfiorata in pieno centro

Il palo della luce la cui base era ormai arrugginita, non ha coinvolto persone o altre autovetture

Di: Alessandro Congia

Poteva sicuramente creare una tragedia, colpa soprattutto del forte vento di maestrale che sta flagellando anche Cagliari. Ecco l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Cagliari, in via Mameli, per la caduta di un palo sulla sede stradale, che ha colpito e danneggiato un Suv in sosta.

Fortunatamente il palo della luce la cui base era ormai arrugginita, non ha coinvolto persone o altre autovetture in transito. La squadra, coordinata dalla sala operativa del 115, giunta sul posto ha provveduto a liberare la sede stradale e mettere in sicurezza l'area circostante.