Chiuso un accordo con RFI. Al Comune l’acqua e l'impianto idrico di Cabu Abbas

Soddisfatto il Sindaco Vincenzo Dore per questo risultato che darà fabbisogno alle aziende agricole della zona

Di: Antonio Caria

Pochi giorni fa, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Vincenzo Dore ha ottenuto un importante risultato. Grazie a un accordo siglato con Rete Ferroviaria Italiana, il Comune ritorna in possesso della sorgente di Cabu Abbas.

Un successo che consentirà all’Amministrazione Dore di poter fronteggiare altri periodi di siccità. Anche questo territorio comunale, infatti, ha risentito in maniera non indifferente alla scarsità di piogge che ha colpito, lo scorso anno, tutta la zona del Nord Sardegna.

Per far fronte alla grave carenza idrica, grazie anche a dei fondi stanziati dall’Unione dei Comuni del Meilogu, si era provveduto alla realizzazione di un pozzo, nei pressi del cimitero, e di un altro punto di approvvigionamento nei pressi della Chiesa dello Spirito Santo. Negli anni venti del secolo scorso, quest’acqua veniva utilizzata per i treni e per gli alloggi dei ferrovieri.

Insieme all’acqua, RFI ha concesso in comodato d’uso gratuito per un periodo di vent’anni, rinnovabili per lo stesso arco di tempo, anche il relativo impianto idrico che si estende per una lunghezza pari a 22mila 988, 76 metri di cui2mila 65 fuori sede ferroviaria e 20mila 923,76 in sede. In poche parole, dalla stazione di Torralba sino a quella di Chilivani.

In base a quanto riportato nell’articolo 1 del documento siglato dal Sindaco Dore e da Rete Ferroviaria Italiana, quest’ultima concede «il tratto di acquedotto che dall’opera di presa della sorgente denominata Capu Abbas si estende per 2065 metri fuori sede ferroviaria sino alla stazione ferroviaria di Torralba, si sviluppa all’interno della stessa stazione per servizio dei fabbricati FS e poi prosegue in sede ferroviaria per 4835 metri, dalla stazione di Torralba (dal Km FS 192+395) sino al Km FS 197+200 della tratta FS Torralba-Mores».

Non può che essere soddisfatto il Sindaco Vincenzo Dore che ha rimarcato come sia intenzione della sua Amministrazione posizionare ulteriori vasconi in cui convogliare quest’acqua ed essere di utilità per i tanti proprietari di aziende agricole che si trovano in questa zona del territorio comunale.