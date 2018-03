Matrimonio made in China, la sindaca Secci sposa i giovanissimi Wang Wei e Hu Yi Hua

Di: Alessandro Congia

Dal palazzo civico di via Scipione, ecco i primi cittadini di etnia cinese a sposarsi nella cittadina in provincia di Cagliari. I giovanissimi Wang Wei e Hu Yi Hua hanno scelto Sestu, dove lavorano e vivono, per formare una nuova famiglia.

Sono i primi cittadini di etnia cinese, anche se nati in Italia, a sposarsi nel Comune di Sestu: “Congratulazioni e buona vita ragazzi – dice entusiasta la sindaca Paola Secci - siete esempio di effettiva integrazione e multiculturalità”.