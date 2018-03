Viale Marconi, lite e martellate tra due automobilisti: intervengono i Carabinieri

Sul luogo della lite sono intervenuti i militari della Radiomobile di via Nuoro

Di: Alessandro Congia

Nel corso della mattinata odierna, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cagliari sono intervenuti in Viale Marconi per un litigio scaturito per futili motivi tra due automobilisti: una vera e propria rissa, durante la quale figlio e passeggero di uno dei due contendenti colpiva l’altro conducente alla testa con un martello, procurandogli una ferita non grave.

La vittima dell’aggressione è stata trasportata da una ambulanza 118 al pronto soccorso del Brotzu per essere sottoposto alle cure mediche del caso. Sono in corso ulteriori accertamenti a cura del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cagliari.