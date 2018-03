Dinamo ed ETJCA: annunciato l’ingresso del nuovo Silver Sponsor

Siglato l’accordo per una nuova partnership che unisce i valori dello sport e del lavoro

Di: Antonio Caria, immagine sito www.dinamobasket.com

Una partnership che trova espressione nella condivisione di valori e obiettivi comuni, quelli propri dello sport e dell’impegno per la comunità e per il territorio attraverso servizi di eccellenza. È con questo spirito che la Dinamo Banco di Sardegna ha annunciato l’ingresso, come Silver Sponsor, di Etjca - Agenzia per il lavoro.

Nata nel 1999, è e presente con filiali in tutta Italia e, attualmnete, è fra i primi 10 player del mercato.

«È un grande onore che una realtà come ETJCA abbia deciso di sposare il nostro progetto, condividendo un percorso che ci accomuna per unità di valori, di intenti e di obiettivi – afferma con grande soddisfazione il presidente della Dinamo Banco di Sardegna Stefano Sardara -. La nostra squadra si arricchisce di un ‘giocatore’ di eccellenza, e siamo pronti a lavorare insieme con grande energia e con quel mix di umiltà e ambizione che da sempre accompagna la nostra missione».

«Da sempre ETJCA ama sostenere eventi o squadre del mondo dello sport a più livelli – ha detto Guido Crivellin, Presidente di ETJCA –. Sport e lavoro sono due universi legati da tantissime affinità: in entrambi i contesti, infatti, si è vincenti solo con il giusto sacrificio, la passione per quello che si fa, il lavoro di squadra e una forte dose di responsabilità: amiamo dire che lo sport è anche questione di ETJCA».

«Sono orgoglioso che la scelta di sponsorship sia ricaduta su una realtà sarda - ha affermato Antonio Baghino, Regional Manager di ETJCA -. La Dinamo Banco di Sardegna è una squadra di giovani che rappresentano un’eccellenza del territorio, che sa emozionare chi segue questo sport e che rispecchia i nostri valori».