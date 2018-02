Università, al Policlinico migliaia di studenti per le Giornate dell'Orientamento

Investire sui giovani per un futuro migliore: ecco i nuovi corsi di laurea. Guardate il VIDEO

Di: Alessandro Congia

Dodicimila studenti provenienti da 98 istituti scolastici di tutta la Sardegna: un dato numerico imponente per le Giornate dell'Orientamento, promosse dall'Università degli studi di Cagliari, che sono rivolte a chi frequenta il quarto e quinto anno delle superiori.

Questa mattina in conferenza stampa, alla cittadella universitaria di Monserrato, il rettore Maria Del Zompo ha esordito con la soddisfazione del lavoro svolto dall'Ateneo cagliaritano come "ascensore sociale" per i giovani, impegnati nell'offerta formativa rivolta ad una crescita di formazione per coloro che un domani si inseriranno nel mondo del lavoro.

Le novità si registrano tra le lauree magistrali, sbocco naturale di molti percorsi triennali, con l'istituzione di tre nuovi corsi di studio: nell'ambito della Facoltà di Ingegneria e Architettura è prevista l'attivazione del corso di Laura Magistrale in Computer engineering, cybersecurity and artificial intelligence.

Nella facoltà di Studi Umanistici sarà attivato il corsi di laurea Magistrale in scienze della Produzione multimediale, mentre in facoltà di medicina e chirurgia è prevista l'attivazione del corso magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche.

Vengono riproposti i corsi di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria oltre a quello in Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica; complessivamente per l'anno accademico 2018/2019 è prevista l'attivazione di 37 corsi di laurea, 6 di corsi magistrale a ciclo unico e di 38 di laurea magistrale.