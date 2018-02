Droga tra i giovani: segnalati quattro giovani

Una quindicina in totale grammi di marijuana sequestrati

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Compagnia di Macomer hanno intensificati nell’ultimo periodo i controlli alla circolazione stradale allo scopo di garantire la sicurezza della viabilità da una parte ed attuare una importante attività preventiva in materia di rapine ai furgoni portavalori.

Nell’ambito di alcuni di questi servizi svolti sulle principali arterie stradali del Marghine della Planargia, i militari della Compagnia di Macomer hanno segnalato alla Prefettura di Nuoro quattro giovani, alcuni dei quali poco più che ventenni, trovati in possesso di sostanza stupefacente ad uso personale.

Una quindicina in totale grammi di marijuana sequestrati, a significare come, nonostante i numerosi servizi di repressione materia di sostanze stupefacenti svolti in particolare nell’ultimo anno dalla Compagnia di Macomer, la piaga della droga sia un fenomeno assolutamente in crescita soprattutto tra i più giovani. Spesso, soprattutto negli incontri presso le scuole, i Carabinieri richiamano le conseguenze negative che derivano dall’assunzione di sostanze stupefacenti, e proprio per questo motivo vengono svolti mirati servizi funzionali a frenarne lo smercio.