Scontro in pieno centro tra una Fiesta e un bus del Ctm, ferita una donna

Sul posto gli agenti della Polizia Municipale di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale ieri notte nella via Amat, all'incrocio con via Pessina.

Una Ford Fiesta guidata da una donna di 55 anni, di Cagliari, all’incrocio tra la Amat e la via Pessina, urtava un autobus di linea del Ctm condotto da un 35 enne di Teulada.

La donna veniva soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.