Paura per una casa distrutta dalle fiamme: nessun ferito

L’episodio si è verificato intorno alle 19

Di: Alessandro Congia

Un incendio di vaste proporzioni, scoppiato intorno alle 19, ha completamente distrutto un’abitazione in legno in via San Michele, a Villasor. Sul posto stanno lavorando i Vigili del Fuoco con diverse squadre per domare le fiamme, al momento non si riscontrano fortunatamente feriti o persone all’interno dello stabile. Sono in corso gli accertamenti di rito per appurare le cause dello spaventoso rogo.