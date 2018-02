Piazza D’Armi e Tuvumannu, parte il cantiere per i lavori del secondo lotto

L’intervento consentirà la messa in sicurezza nella zona dei crolli

Di: Alessandro Congia

Un milione di euro di risorse comunali per la messa in sicurezza di via Pastrengo e di via Castelfidardo, nell'ambito dell'intervento di risanamento del sottosuolo e della riqualificazione della zona tra piazza d'Armi e Tuvumannu, dopo i crolli del 2008: è aperto da ieri (lunedì 26 febbraio) il cantiere per il secondo lotto di lavori. Le risorse a disposizione ammontano complessivamente a 4.500.000 milioni di euro per tre lotti nel quartiere.

Un intervento di messa in sicurezza del sottosuolo è previsto anche nella piazza d'Armi e sarà seguito dalla realizzazione di una rotatoria. Come già successo con il primo lotto in via Peschiera e via Marengo, sarà realizzato un cunicolo sotto il manto stradale che ospiterà tutte le reti tecnologiche. A lavori conclusi, lo spazio sarà organizzato come una vera e propria “camera” con pareti di calcestruzzo, facilmente ispezionabile dai tecnici e attraversata da condotte di varie dimensioni, che ospitano le reti principali e le loro diramazioni verso le abitazioni private: grazie alla protezione delle reti idriche ed elettrica all'interno di tubi, sarà possibile scongiurare qualunque perdita e le infiltrazioni di acqua nel sottosuolo, causa principale del fenomeno del cosiddetto sinkhole, il crollo improvviso del terreno.

Questa struttura e la conseguente gestione del sottosuolo, oltre all'obbiettivo primario di evitare le infiltrazioni, rendono più semplici ed efficienti ispezioni e manutenzioni delle reti stesse da parte degli enti competenti. Il monitoraggio già effettuato sul cunicolo realizzato nelle vie Peschiera e in parte della via Marengo ha consentito di rilevare l'efficacia della soluzione tecnica adottata. Una volta risanato il sottosuolo, saranno realizzati il nuovo manto stradale, i nuovi marciapiedi e l'illuminazione pubblica.

Il cantiere parte da via Castelfidardo, all'angolo con via Peschiera, e proseguirà poi nella via Pastrengo fino all'incrocio con via Goito. Da qui, a seguire, partirà il terzo lotto di lavori che interesserà la via Montenotte e il tratto restante di via Castelfidardo, con cui si chiuderà l'anello. Per l'esecuzione dei lavori, la cui durata prevista è di 200 giorni, è necessaria qualche modifica alla viabilità: nella prima fase l'accesso alla via Castelfidardo, che resterà transitabile, sarà possibile dalla via Montenotte e non dalla via Peschiera. Ulteriori eventuali modifiche saranno comunicate durante i lavori.