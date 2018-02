Franco Soro nuovo presidente della Pro loco

Impiegato comunale, succede a Bastianina Pintori

Di: Antonio Caria

La Pro loco Bonnanaro avrà un nuovo presidente. Franco Soro, impiegato, guiderà l’Associazione per i prossimi quattro anni. Il proseguimento delle attività promosse in questi anni, con il valido contributo di tutti. Sarà questo lo slogan del nuovo direttivo che vede, al suo interno, rappresentate tutte le fasce d’età.

L’organigramma dirigenziale sarà completato da Giorgio Zicchi (segretario), reduce da due anni come Presidente del Comitato di Santa Barbara, e da Gennarina Sanna (tesoriera), di Anela ma ormai da tanti anni residente a Bonnanaro, che ha già ricoperto questo incarico alcuni anni fa.

I Consiglieri saranno Gloria Pinna, Nicola Masala, Roberto Masala e Francesca Coialbu. A completare l’organico, Tore Deriu (Revisore dei conti), Bastianina Pintori, Mario Piu e Leonardo Chighine (Probiviri).

Tre i punti di forza del nuovo direttivo: il premio di poesia Giuseppe Raga, “Binos de Fozzas” e la fiera delle ciliegie. Inoltre, saranno organizzate escursioni nel territorio comunale per incentivare e promuovere i tanti siti archeologici e ambientali che il paese offre.

Soro succede a Bastianina Pintori. Un mandato più che positivo, quello della Presidente uscente, con tante iniziative portate a compimento tra cui, l’ultima in ordine di tempo, la pubblicazione postuma del libro del compianto poeta bonnanarese Giovanni Soggiu “Poesias Seberadas in Sardu Logudoresu”, in collaborazione con gli esperti Maurizio Malgari, Giorgio Scanu e Giovannino Carta, oltre che della famiglia Soggiu.

A breve avrà luogo un incontro con l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Antonio Marras per definire meglio le attività da portare avanti.