Neve: la situazione sulle strade

Circolazione bloccata sulla 131 dcn a causa di un tir che si è intraversato bloccando la carreggiata

Di: Redazione Sardegna Live

La Polizia stradale informa che la Strada statale 389 e il tratto di Campeda sulla Strada statale 131 sono al momento liberi, non interessati da fenomeni nevosi, sebbene la temperatura sia al di sotto dello zero. La Polstrada raccomanda massima attenzione per alcuni tratti ghiacciati.

La SS 131 dcn da km 110 verso Olbia è interessata da forte precipitazione nevosa e al momento si percorre solo con dispositivi invernali montati.

Un tir si è intraversato al chilometro 129+800 in direzione Nuoro, bloccando la circolazione in direzione Sud. Attivato il senso unico alternato sulla corsia opposta. Sul posto Anas e Polizia Stradale.

Situazione alle ore 7:45 Strada statale 389 var "Nuoro-Lanusei", chilometro 6 direzione Nuoro. Fitta nebbia