Gelo e neve fino a mercoledì: ecco in quali zone i maggiori disagi

Prorogato sino a mercoledì 28 febbraio l'avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Di: Alessandro Congia

Continua l'ondata di freddo e gelo nell’Isola, nel corso della notte tra oggi (26 febbraio) e domani, le temperature sulla Sardegna subiranno una diminuzione, portando estese gelate che, sulla parte Centro-Occidentale, potranno essere accompagnate da nebbie e foschie.

Martedì (27 febbraio), nell'area Nord-Occidentale e Centro-Orientale dell'Isola si avranno nevicate sparse anche in pianura. Nevicate anche nel settore Nord-Ovest, al di sopra dei 200 metri di altitudine, e sulla provincia di Oristano, del Sud-Sardegna e sull'Area Vasta di Cagliari, sopra i 400 metri. Fenomeni in attenuazione gia dal pomeriggio a partire dal Nord Sardegna.

Nella giornata di mercoledì (28 febbraio), persisterà il rischio gelate su tutta la regione, anche a quote basse. A voce dell'avviso di condizioni meteorologiche avverse diffuso dalla Protezione Civile, possibili nevicate sopra i400 metri nel settore Orientale.

Si segnalano rallentamenti sulla Statale 198 "di Seui e Lanusei" tra i km 35,000 e99,001 inlocalità Sadali. Traffico regolare sulle altre arterie, ma con mezzi operativi per tutta la durata dell’allerta meteo. Permane l`obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulla strada statale 131 “Carlo felice” nelle province di Nuoro e Sassari, dal km 137,900 al km 179,500, in particolare nel tratto di Campeda.

LE RACCOMANDAZIONI. Anas ricorda l’obbligo di catene a bordo (o montate dove necessario) o di pneumatici invernali, in vigore sulle strade statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Sul sito www.stradeanas.it alla pagina “Piani e interventi” è possibile conoscere tutti i tratti lungo i quali è in vigore l'obbligo di dotazioni invernali e le principali aree di sosta in caso blocco della circolazione per i mezzi pesanti. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App tore” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148