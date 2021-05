Vaccini: da venerdì open day per gli over 40 in Sardegna

Si comincia con Cagliari e Olbia, prenotazione su portale Poste

Di: Redazione Sardegna Live

Venerdì 21 e sabato 22 si terrà in Sardegna il primo Open day dedicato over 40. Si inizia con Cagliari e Olbia. La conferma arriva dal commissario straordinario di Ares-Ats, Massimo Temussi. "Siamo al lavoro per il reclutamento del personale medico e per organizzare al meglio i turni - afferma Temussi all'ANSA -. Di sicuro iniziamo con Cagliari e Olbia, venerdì e sabato prossimi, dalle 19 alle 24. Le prossime settimane proseguiremo con Sassari, Nuoro e Oristano. La prenotazione sul nuovo portale è aperta a tutti i sardi dai 40 anni in su".

Secondo il report del Governo - aggiornato a questo pomeriggio - in Sardegna dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 689.229 dosi, su un totale di 840.840 a disposizione, l'82%, il dato più basso in Italia (la media nazionale è del 93,2%).