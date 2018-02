Incendio divampa in uno scantinato: paura a Pirri

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri sera, intorno alle 20, un incendio è divampato in uno scantinato di un’abitazione su più piani di via Colleoni a Pirri. Sul posto è intervenuta prontamente una squadra di Vigili del fuoco del comando di Cagliari che ha spento il rogo e impedito che le fiamme si propagassero ad altri ambienti. I Vigili del fuoco hanno anche tratto in salvo un cane, rimasto intrappolato all’interno dello scantinato.

