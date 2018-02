Escursionista di Ghilarza muore travolto dalle acque di un torrente

Di: Redazione Sardegna Live

E’ stato ritrovato morto dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna il torrentista disperso sul Rio Zairi, nel Comune di Gonnosfanadiga. L’uomo, G.M., di Ghilarza, si trovava in escursione con un gruppo di amici quando, a causa di un improvviso aumento della portata d’acqua, hanno deciso di abbandonare la forra, ma la vittima durante la risalita è stata travolta da un’onda. Gli amici hanno subito lanciato l’allarme per dare avvio all’intervento di soccorso.

Allertata dal 118 intorno alle 19 di ieri, la centrale operativa del CNSAS della Sardegna si è attivata immediatamente inviando sul posto una squadra di 10 tecnici di soccorso in forra (specializzati appunto negli interventi su torrente), supportati dalle squadre dei tecnici di Soccorso Alpino delle stazioni di Cagliari e Medio Campidano e dai tecnici di Soccorso Speleo di Cagliari e Iglesias, per dare avvio alle attività di ricerca e soccorso, purtroppo rese difficoltose a causa della pioggia e dell’oscurità. Il disperso è stato localizzato dai tecnici di soccorso in forra del CNSAS, che l’hanno posizionato sull'apposita barella e provveduto al recupero attraverso tecniche di progressione in forra. L'uomo è stato trasportato verso il mezzo sanitario, dove il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul campo era presente anche il personale del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale, Vigili del Fuoco, Carabinieri della compagnia di Villacidro e della stazione di Gonnosfanadiga. L'intervento si è concluso nella notte, intorno alle 3.