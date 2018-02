Rintracciato il pirata della strada di via Liguria: si tratta di un giovane 26enne di Nuoro

Gli agenti della Polizia Municipale di Cagliari l'hanno rintracciato e denunciato

Di: Alessandro Congia

La Polizia Municipale ha identificato il pirata della strada che alla guida di una Fiat Punto causava un incidente nella via Liguria, dandosi poi alla fuga. Si tratta di un giovane 26enne di Nuoro, ma residente in città. Per lui è scattato il ritiro della patente e denuncia all'Autorità Giudiziaria per il reato di fuga e omissione di soccorso.