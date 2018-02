Bomba contro l’agenzia Europcar: la Polizia arresta tre persone

L'attentato sarebbe stato compiuto per "battere" la concorrenza

Di: Agi

Per colpire l'agenzia Europcar di Cipriano Corrias, gli attentatori avevano usato martedì notte un ordigno ad alto potenziale, particolarmente pericoloso: le schegge dell'esplosione avevano danneggiato anche auto parcheggiate dall'altro lato della strada. Se qualcuno fosse passato davanti al locale al momento della deflagrazione, le conseguenze sarebbero state molto piu' gravi.

E' stata la macchina a noleggio usata per l'attentato a tradire i tre arrestati, Ermanno Palomba, 43 anni, di Nuoro, titolare dell'agenzia Avis di piazza Veneto, Giulio Rocca, 38 anni, di Orani, con numerosi precedenti, anche per droga e armi, e Antonio Lattone, 28 anni, di Bono, finiti stamane in carcere.

Le telecamere di videosorveglianza nelle vicinanze hanno consentito agli inquirenti della Squadra Mobile di Nuoro, guidati dal dirigente Paolo Guiso, di individuare la targa dell'auto, di cui i due esecutori materiali si erano serviti per compiere l'atto intimidatori, e di risalire al presunto mandante. Secondo quanto emerso dall’attività tecnica, Palomba era preoccupato di perdere la predominanza sul mercato delle auto a noleggio, dopo la recente apertura di un'agenzia della concorrenza, e aveva incaricato i due conoscenti di provvedere.

Rocca e Lattone, stando a quanto ricostruito dagli investigatori, avevano in preparazione un altro reato, probabilmente una rapina con l'uso di esplosivo.