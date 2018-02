Incendio doloso di rifiuti, imprenditore denunciato dai Carabinieri

I militari dell’Arma hanno scoperto l’autore del rogo, scatta la denuncia

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri della Compagnia di Ottana, nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo del territorio, hanno sorpreso un imprenditore che stava dando fuoco a dei cumuli di rifiuti. Nello specifico i militari, già da tempo impegnati nel controllo delle aree dei dismessi stabilimenti industriali di Ottana e Bolotana, sono stati attirati da una densa colonna di fumo proveniente proprio dal cortile di una azienda da tempo in disuso della zona industriale di Ottana. Immediatamente giunti sul posto hanno sorpreso il titolare di una azienda intento ad appiccare il fuoco a mucchi di rifiuti di vario genere tra cui plastica, fieno, lana, imballaggi ed altri materiali vari.

Questo tipo di roghi immette infatti in atmosfera gas e fumi pericolosi, con il rilascio anche di sostanze nocive come le diossine. I carabinieri provvedevano a quel punto a far estinguere, allo stesso imprenditore, immediatamente le fiamme, che nel frattempo avevano già avvolto un cumulo di rifiuti di circa 5 metri cubi. Dopo gli accertamenti il responsabile del rogo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria del capoluogo e dovrà rispondere di combustione illecita di rifiuti, pratica sanzionata penalmente dal Testo unico ambientale.