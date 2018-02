Abbanoa, tecnologia al servizio del cliente: ecco cosa cambierà da marzo

Un nuovo sistema informativo integrato, Erp, che migliorerà le prestazioni anche on line per gli utenti

Di: Alessandro Congia

Novità e semplificazione per l'utenza da parte del gestore unico dell'acqua. Ecco alcune principali modifiche tratte dal sito web: a partire dalle ore 18 di venerdì 23 febbraio i sistemi operativi di Abbanoa verranno "spenti" e inizierà la fase di avvio del nuovo sistema realizzato grazie a due anni di lavoro nello sviluppo della migliore tecnologia: un passaggio delicato che si avvale delle più alte professionalità del settore che si concluderà lunedì 5 marzo.

È evidente che un processo del genere non si può attuare e compiere senza dover interrompere alcune attività della azienda relativa al servizio clienti e spero nella comprensione dei sindaci/soci e in quella dei clienti stessi. Nel periodo che va da venerdì' 23 febbraio a mercoledì 7 marzo l'operatività degli sportelli fisici di tutta la Sardegna sarà sospesa, sostituita da un presidio informativo. Fino al 13 marzo non sarà operativo lo sportello online sul sito. Per ridurre al massimo i disagi che la migrazione di una massa così imponente di dati e l'accensione del nuovo sistema informativo integrato (ERP) comporta, Abbanoa ha messo a punto un piano straordinario per la gestione del servizio clienti.

Dal 23 febbraio sono garantite le seguenti attività:

1. Informativa su portale web, a mezzo stampa, presso i Comuni, presso gli sportelli e sedi Abbanoa;

2. Informativa da call center, con risposta registrata o con operatore, chiamando al Servizio Clienti numero verde 800 062692 che fornirà dalle 8,30 del mattino alle 18,30 (il sabato fino alle 13,15);

3. Ricezione mail all'indirizzo info@abbanoa.it, con risposta automatica o con registrazione dell'istanza pervenuta via email per la gestione al riavvio del nuovo sistema informatico;

4. Interventi urgenti segnalati al call center Servizio Clienti numero verde 800 062692 con esecuzione se emergenziale;

5. Interventi urgenti segnalati al call center Pronto Intervento numero verde 800 022040 con squadre operative h24.

A processo compiuto, il rapporto Abbanoa – cliente sarà completamento cambiato: semplicità, velocità, comodità e precisione caratterizzeranno tutte le operazioni contrattuali: in modalità "self", "remota" e con disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, si potrà attivare in piena autonomia un nuovo contratto, inserire l'autolettura, effettuare i pagamenti online, ma anche consultare il proprio estratto conto, la bolletta o verificare i consumi. Un nuovo mondo si aprirà, fatto di efficienza e comodità con al centro le esigenze del cliente.