Elisoccorso, via libera in Sardegna: si parte dal 1° luglio

Si parte ufficialmente il 1° luglio, quando in Sardegna ci sarà l'elisoccorso

Di: Alessandro Congia

Si parte ufficialmente il 1° luglio, quando in Sardegna ci sarà l'elisoccorso. Sarà gestito dalla AirGeen, società che già opera in Piemonte e Valle d’Aosta. Costo 7,3 milioni all'anno per otto anni, tre le basi operative predisposte nei tre aeroporti nell’Isola, ossia Cagliari-Elmas, Alghero Fertilia e Olbia Costa Smeralda. A borde dei velivoli 5 persone, (piloti, medico, infermiere e tecnico del Soccorso Alpino.

La notizia ufficiale stamane alla presenza del manager dell’Ats Assl, Moirano, l’assessore regionale alla Sanità, Arru nonché il Governatore, Pigliaru.