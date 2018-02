Affitti in nero, le Fiamme Gialle scoprono un altro furbetto

Ad oggi salgono a 5 i soggetti che sono stati "pizzicati" per evasione immobiliare

Di: Alessandro Congia

Sono ancora gli evasori immobiliari a finire sulla lente di ingrandimento dei Finanzieri. I militari di Sarroch hanno chiuso il cerchio nei confronti di un cagliaritano, proprietario di quattro immobili, di cui tre in città e uno nel territorio di Pula.

Indagini, verifiche e controlli incrociati hanno consentito di accertare che la persona sottoposta ad indagini non ha dichiarato al fisco gli importi dei canoni di affitto percepiti per l’affitto per un totale di oltre 30mila euro, nel periodo compreso tra il 2013 e il 2016. Dall’inizio del 2018 le Fiamme Gialle hanno constatato oltre 214mila euro non dichiarati al fisco.