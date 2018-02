Malore alla guida del Filobus: donna di 62 anni in codice rosso

Il mezzo è finito contro il guard rail

Di: Redazione Sardegna Live

Sono tre le persone finite all’ospedale a seguito dell’incidente accaduto intorno alle 13 in Viale Marconi. Si tratta di una donna di Cagliari di 62 anni, trasportata al policlinico in codice rosso, un ragazzo di 27 anni di Cagliari, anch’esso trasportato al policlinico, in codice giallo, e un ragazzo di Quartucciu di 27 anni trasportato al Marino in codice giallo.

In particolare, secondo quanto ricostruito dalla Polizia municipale giunta sul posto, il conducente di un filobus della linea 30 diretto a Selargius ha accusato un malore percorrendo Viale Marconi. A notare quanto stava accadendo all’autista, 56enne di Quartu, è stato un passeggero di 58 anni di Selargius che, dopo averlo salutarlo, ha notato il lavoratore accasciarsi su se stesso perdendo conoscenza. A quel punto il filobus, procedendo senza controllo, ha urtato il guard rail destro all’altezza dello stabilimento Algida di viale Marconi. Prontamente il passeggero ha aperto lo sportello della cabina di guida prendendo il controllo del volante e rimetteva in corsia il mezzo. Nel contempo ha tirato il freno di servizio ed è riuscito a fermare l'autobus, dopo una brusca frenata, all’altezza dello svincolo per la rotonda de Is Pontis Paris.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto il personale del 118 con diverse ambulanze. L’autista immediatamente soccorso non sarebbe in pericolo di vita.