Carabinieri. Il Generale di Corpo d’Armata Carmelo Burgio in visita a Cagliari

"Espresso apprezzamento per le operazioni che hanno colpito le principali piazze di spaccio a Cagliari"

Di: Redazione Sardegna Live

Il Generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri Carmelo Burgio, dal 13 gennaio Comandante Interregionale dei Carabinieri “Podgora”, responsabile dell’Arma dei Carabinieri per il Centro Italia e la Sardegna, ha fatto oggi visita al Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari, ricevuto dal Comandante della Legione Sardegna, il generale Francesco Gargaro, dal Comandante Provinciale, colonnello Cesario Totaro, dai militari della sede e dei reparti della Provincia e da alcuni membri della “Rappresentanza Militare” e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

"La finalità di questa seconda visita in terra sarda, significativa di un particolare attaccamento all’isola, è quella di incontrare e sostenere moralmente i carabinieri della Provincia nel loro impegno quotidiano in favore della popolazione locale", si legge in una nota. E ancora: "Stabilire un contatto diretto con le articolazioni minime dell’Arma dei Carabinieri, recandosi di persona presso alcune Stazioni, anche le più isolate, che rappresentano talvolta l’unico presidio dello Stato sul territorio. Esprimere apprezzamento per le operazioni di servizio che sono andate ancora una volta a colpire le principali piazze dello spaccio nella città di Cagliari".

Nel corso dell’incontro con i militari dell’Arma, Burgio si è soffermato sull’importante funzione svolta dai Carabinieri nella costante opera di prevenzione e di presidio attivo del territorio, "posta in essere secondo tradizione dalle Stazioni, unità operative elementari dell’Arma, in maniera capillare Comune per Comune, soprattutto attraverso la vicinanza e l’ascolto dei cittadini".