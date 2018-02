Lavori sulla strada statale 389 VAR: da domani chiusura del traffico tra il bivio di Orani e il bivio Mamoiada

Ecco le modifiche alla circolazione

Di: Redazione Sardegna Live

Anas comunica che, per effettuare le prove di carico relative al collaudo statico sui viadotti ‘Navile’ e ‘Sa Pruna’, da domani, mercoledì 21 febbraio, e fino a giovedì 22, la strada statale 389 VAR (Scorrimento veloce Nuoro-Lanusei) rimarrà chiusa al traffico in entrambe le direzioni, tra il bivio di Orani (chilometro 6,000) e il bivio di Mamoiada (chilometro 10,750), nella fascia oraria compresa tra le ore 9:00 e le ore 18.

Il traffico proveniente da Lanusei in direzione Nuoro verrà deviato al bivio di Mamoiada sulla viabilità provinciale (ex SS389). Il flusso veicolare in direzione Lanusei potrà invece procedere lungo la circonvallazione sud per poi immettersi sulla viabilità provinciale (ex SS389) in direzione Mamoiada fino al chilometro 116,100.