Incontro a Sassari tra Regione e Anci Sardegna sulla Protezione Civile. Rese note le date degli incontri territoriali

Di: Antonio Caria

Prosegue la collaborazione tra la Regione e l’Anci Sardegna in materia di Protezione Civile. Nella giornata di ieri, si è tenuto a Sassari, un incontro con il gruppo di lavoro dell’Anci alla presenza di Donatella Spano (Assessora all’Ambiente della Regione Sardegna) e di Emiliano Deiana (Presidente dell’Anci Sardegna).

Il vertice viene dopo quello che si è svolto lo scorso 31 gennaio ed è servito per una serie di approfondimenti circa il riordino normativo e la condivisione del calendario degli incontri territoriali con tutti i Sindaci sardi.

«La nuova normativa di protezione civile ci impone una coerenza della nostra pianificazione in armonia con le disposizioni nazionali in ottica di maggiore sicurezza dei sardi. Gli incontri territoriali saranno l'occasione di approfondimenti tecnici e della condivisione del piano regionale prima dell'approvazione preliminare in giunta. Dopo il passaggio con l'Esecutivo ci saranno trenta giorni di tempo per ulteriori osservazioni dei cittadini prima dell'approvazione definitiva» queste le parole dell'assessora Spano.

Anche per il presidente Deiana è prioritaria la sicurezza dei cittadini: «Gli incontri del tavolo tecnico proseguono con un duplice obiettivo: stiamo creando le condizioni per informare tutti i sindaci delle novità normative e per spingere i Comuni a completare la pianificazione comunale e preferibilmente sovracomunale per garantire una sicurezza ancora maggiore delle comunità locali».

Alla riunione di ieri hanno partecipato Graziano Nudda (Direttore Generale della Protezione Civile) con alcuni dirigenti e funzionari, Antonio Casula (direttore di Forestas) e Giancarlo Muntoni (direttore della Stazione del Corpo forestale di Tempio).

Per il gruppo di lavoro dell'Anci erano presenti, Angelo Sini (Sindaco di Pattada), Daniela Falconi (Sindaca di Fonni) Angelo Santo Porcu (Sindaco di Galtellì), Debora Porrà (Sindaca di Villamassargia) e Claudia Medda (Assessora del Comune di Cagliari).

Gli incontri territoriali cominceranno domani 21 febbraio nella sede dell’Ersu nella Corte Santamaria in via Coppino (Sindaci del sassarese), e proseguiranno il 28 febbraio alle 10.30 presso l’Isre in via Mere a Nuoro (Sindaci del nuorese) e alle 15.30 presso Tanca Regia ad Abbasanta (Sindaci dell’oristanese). L’8 marzo, invece, alle 10.30, nella sala anfiteatro regionale di via Roma 253 a Cagliari è il turno della Provincia del Sud Sardegna e della Città Metropolitana.