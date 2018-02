Consiglio Regionale, tra i banchi dell'assemblea di via Roma entrano Meloni (Pd) e Sechi (Udc)

I nuovi eletti nel palazzo del Consiglio Regionale in via Roma: ecco chi sono

Di: Redazione Sardegna Live

La seduta è stata aperta dal presidente Gianfranco Ganau. Dopo le formalità di rito il Consiglio ha proceduto alla surroga del consigliere dell’Udc Giuseppino Pinna, recentemente deceduto. Al suo posto è subentrato il primo dei non eletti Gian Filippo Sechi. Successivamente l’Assemblea ha esaminato le dimissioni del consigliere del Pd, Salvatore Demontis. Le sue dimissioni sono state accolte con votazione a scrutinio segreto, nella quale si sono espressi a favore 25 consiglieri, 20 hanno votato contro e 3 sono stati gli astenuti, i consiglieri Christian Solinas del Psd’az, Paolo Dessì del Misto e Alessandro Unali del Pds. Al termine dello scrutinio il presidente Ganau ha sospeso la seduta per convocare la Giunta per le elezioni che dovrà indicare il sostituto di Demontis. Alla ripresa dei lavori il presidente ha dato lettura della delibera della Giunta per le elezioni cui è stato indicato Valerio Meloni come subentrante.

Gian Filippo Sechi, in quota Udc, subentra al posto di Peppino Pinna, il consigliere scomparso il 1 febbraio scorso. Sechi, 51 anni consigliere comunale di Ploaghe, aveva ottenuto 1267 preferenze alle elezioni regionali del 2014. Nel gruppo del Pd siede tra i banchi di via Roma Valerio Meloni, primo dei non eletti con 2.951 preferenze, al posto di Salvatore Demontis, nominato lo scorso 6 febbraio direttore generale del Consorzio provinciale di Sassari.