Sospetto caso di meningite da pneumococco, muore una donna a Sassari

Era stata ricoverata nel reparto di Medicina dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia

Di: Redazione Sardegna Live

Una 79enne di Golfo Aranci è morta ieri all'Ospedale Santissima Annunziata di Sassari dove sarebbe stata ricoverata per un sospetto caso di meningite da pneumococco. La meningite pneumococcica è una delle forme più comuni ma non la più pericolosa.

La donna, dopo aver accusato un malessere, era stata ricoverata nel reparto di Medicina dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Da lì il trasferimento a Sassari dove la 79enne è morta.

L'ufficio stampa dell'Aou Sassari ha dichiarato che "Non risulta alcun caso di meningite di recente a Sassari. Se anche avessimo avuto a che fare con un caso di meningite pneumococcica, in seguito alla quale non è indicata la profilassi antibiotica di chi è stato in contatto con il caso, non avremmo potuto confermare la notizia".