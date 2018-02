Un ordigno da cava contro l'agenzia Europcar

Di: Ansa

Era un ordigno da cava a medio potenziale quello esploso stanotte all'ingresso dell'agenzia Europcar, che si occupa di noleggio di auto, in viale Trieste a Nuoro, dove hanno sede gli uffici della società di proprietà di Cipriano Corrias. Lo hanno accertato gli uomini della Polizia scientifica che hanno effettuato i rilievi.

L'attività è andata praticamente distrutta: oltre alla porta e alla vetrata di ingresso ci sono stati danni alle suppellettili degli uffici ai pavimenti e alle porte interne, anche se si escludono danni strutturali all'edificio. Le schegge della deflagrazione hanno colpito per un raggio di 20 metri e hanno danneggiato una decina di automobili parcheggiate ai lati della strada. L'ordigno è esploso poco dopo le due di stanotte nel cuore di Nuoro e ha svegliato mezza città.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile di Nuoro guidati dal vice Questore aggiunto Paolo Guiso, che stanno cercando di ricostruire le modalità dell'attentato e cercare di risalire agli autori.

Il fatto è avvenuto all'inizio di viale Trieste in un punto di snodo molto trafficato della città, vicino alla rotonda che smista il traffico in ingresso alla città nelle vie centrali del capoluogo barbaricino e solo per un caso non sono state colpite persone o automobilisti di passaggio.