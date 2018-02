Il direttore esecutivo di Frontex: “I flussi di migranti verso la Sardegna sono una possibile minaccia per sicurezza”

"Rispetto agli arrivi dalla Libia - avvertono gli 007 - quelli originati dalla Tunisia e dall'Algeria sono entrambi essenzialmente autoctoni e prevedono sbarchi occulti"

Di: Redazione

Nel 2017 "abbiamo osservato lo sviluppo di piccoli flussi migratori, che abbiamo rilevato e che prima non erano stati rilevati, provenienti dalla Tunisia e dall'Algeria verso la Sardegna e verso le coste occidentali dell'Italia. Abbiamo osservato anche sviluppi simili con qualche partenza dall'Algeria verso la Spagna".

Lo sottolinea il direttore esecutivo di Frontex Fabrice Leggeri, in conferenza stampa a Bruxelles.

"Non è abbastanza per considerarlo una deviazione delle rotte - continua - ma deve essere affrontato, perché potrebbe anche costituire una minaccia per la sicurezza: non possono esserci flussi non rilevati. Dobbiamo rilevare i flussi per gestirli in modo adeguato".

Anche per questo, conclude Leggeri, è stata lanciata l'operazione Themis, che ha sostituito Triton.