Teulada. Ubriaco in auto urta una Bmw e rifiuta di fare l'alcol test: denunciato 64enne

Patente ritirata e auto posta sotto sequestro

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Teulada, al termine di alcuni accertamenti, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un 64enne allevatore incensurato del luogo, indiziato del reato di guida in stato di ebrezza e rifiuto di sottoporsi ad accertamenti.

Mentre transitava in via Umberto I alla guida della sua Nissan Navara, l’uomo avrebbe urtato violentemente col proprio mezzo una Bmw di proprietà di un 38enne, imprenditore del luogo, che si trovava parcheggiata sulla pubblica via.

I militari operanti, intervenuti su richiesta di alcuni passanti che avevano assistito alla scena, in considerazione dello stato psicofisico visibilmente alterato dell’interlocutore, caratterizzato da forte alito vinoso e scarsa lucidità, linguaggio e movimenti sconnessi, lo hanno invitato a sottoporsi ad accertamenti con apparecchiatura etilometrica, ma questi avrebbe rifiutato.

La patente di guida gli è stata ritirata e l’autovettura è stata sottoposta a sequestro. L'ultima decisione spetta adesso alla Prefettura di Cagliari, informata degli eventi dai militari stessi.