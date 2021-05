Portoscuso. Ruba statua della Madonna e la nasconde in cortile: denunciato 21enne

Dopo aver danneggiato la teca votiva avrebbe prelevato la statua in marmo. Su segnalazione di un passante i carabinieri sono riusciti a risalire al giovane

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Portoscuso, i carabinieri della locale Stazione, al termine di una breve indagine hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per furto aggravato, un 21enne del luogo con precedenti denunce a carico.

Il giovane, per motivi incomprensibili, avrebbe danneggiato una teca votiva posizionata in Largo Gramsci, asportando la statua in marmo di una Madonna che successivamente avrebbe gettato all'interno di un cortile privato. Durante tali operazioni il ragazzo si sarebbe ferito ad una mano.

I militari sono riusciti in breve a risalire a lui, grazie alla segnalazione ricevuta per strada da un passante che avrebbe riferito di aver visto un giovane scappare portando una statua sulla spalla. Quanto asportato è stato recuperato dagli operanti e riconsegnato al parroco della chiesa di Santa Maria d'Itria.

La statua risulta essere piuttosto danneggiata.