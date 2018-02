Elezioni politiche del 4 marzo: sabato 24 febbraio "AutodetermiNatzione" al centro sociale

Alle 16.00 la presentazione dei candidati nel Nord Sardegna

Di: Antonio Caria

Prosegue senza sosta la campagna elettorale di Progetto AutodetermiNatzione in vista delle prossime elezione politiche, in programma domenica 4 marzo. Stavolta l'appuntamento è a Mara, piccolo paese dell'Unione dei Comuni del Villanova, dove sabato 24 febbraio dalle 16.00, nei locali del centro sociale di via Roma, saranno presentati i candidati nel Nord Sardegna.

Sarà un'occasione per illustrare i problemi e le prospettive della comunità locale e, in generale, dell'isola, ma anche per conoscere le idee e le proposte dei candidati per il futuro della Sardegna.