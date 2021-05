Rissa a Ortacesus, uno dei due finisce in ospedale: denunciato 25enne

L'altro, un 27enne, è finito in ospedale con lesioni da taglio sulla spalla e sulla fronte

Di: Giammaria Lavena

Nella sera del 15 marzo, i carabinieri della Stazione di Senorbì hanno ricevuto un referto medico del Pronto soccorso dell'Ospedale di Isili, redatto nei confronti di un paziente 27enne di Ortacesus noto alle forze dell’ordine, sul quale erano state riscontrate lesioni da taglio sulla fronte e sulla spalla sinistra, procurate con qualcosa di tagliente.

A seguito di accurati accertamenti, i militari hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per il delitto di lesioni un 25enne, anch’egli di Ortacesus ma di fatto domiciliato a Senorbì, autista, già conosciuto dai militari operanti.

L'attività investigativa avrebbe permesso di accertare che quella sera nei pressi di un bar di Ortacesus sito in via Roma i due giovani avevano litigato per futili motivi e uno dei due, dopo aver procurato all’altro le ferite da taglio poi refertate, si era reso irreperibile dileguandosi sino al successivo 18 marzo.

Inserito nel piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse su richiesta dei familiari che temevano per la sua incolumità, era stato rintracciato ad Olbia, trovato tra l’altro in possesso di un oggetto atto ad offendere.