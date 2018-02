Non dichiara al fisco ricavi per 68 mila euro: nei guai un dentista

Controlli anche a Capoterra dove è stato scoperto un proprietario di 4 case affittate in nero

Di: Redazione Sardegna Live

Nel corso di attività di polizia economico-finanziaria, le Fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria e quelle della tenenza di Sarroch hanno concluso, negli ultimi giorni, due distinti interventi a contrasto dell’evasione fiscale.

In particolare, i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari hanno operato un controllo di natura fiscale nei confronti di un professionista di Cagliari, operante nel settore dell’ortodonzia, anche attraverso indagini finanziarie presso istituti bancari.

Dagli accertamenti effettuati sono emerse somme di denaro per complessivi 68.061 euro che non hanno trovato corrispondenza in contabilità e che sono state quindi considerate sottratte a tassazione.

Il secondo intervento è stato svolto dalle fiamme gialle di Sarroch che hanno effettuato un'attività ispettiva nei confronti di un contribuente di Capoterra, proprietario di quattro immobili ceduti in affitto, due a Cagliari e due a Capoterra.

Il controllo ha consentito di constatare la mancata dichiarazione di 26.733 euro relativi a canoni di locazione.