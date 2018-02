Presentata la Convenzione tra l’Amministrazione comunale e Forestas

L’Assessora Regionale Donatella Spano: «solo con funzione sinergiche si raggiunge l’obiettivo»

Di: Antonio Caria

Stamattina, la sala Aligi Sassu di Thiesi ha ospitato la presentazione della Convenzione tra l’Amministrazione comunale e l’Agenzia Forestas per la sughereta di “Su Padru”.

Alla presenza di alcuni Sindaci del territorio del Meilogu, del presidente del Consiglio Regionale Gianfranco Ganau e dell’onorevole Daniele Cocco, si è aperta una nuova fase per questa parte del territorio comunale.

Ad aprire i lavori il Sindaco Gianfranco Soletta che ha rimarcato, con grande soddisfazione, l’importanza dell’avvio della collaborazione con Forestas. Nel suo intervento, Soletta ha sottolineato lo sforzo che sta compiendo la Giunta regionale nella promozione del patrimonio ambientale della Sardegna. Oltre a “Su Padru”, è stato ceduto anche un'altra porzione di terreno adiacente, “Su Sauccu”. «Finalmente riusciamo a far partire questo sodalizio – ha dichiarato Soletta-. Una prima che riguarda una collaborazione che può aumentare nei prossimi anni».

Ribadita la volontà della sua Amministrazione di salvaguardare e promuovere l’intero patrimonio culturale del paese. Subito dopo, il dottor Antonio Casula (Direttore Generale di Forestas) ha ricordato l’importanza del traguardo raggiunto che ha permesso ad alcuni cittadini di Thiesi di poter rimanere a lavorare in loco. Ribadita l’attività di presidio permanente e la valorizzazione delle ricchezze archeologiche e ambientali, oltre che di sviluppodal punto di visto produttivo. «La sughereta – a suo modo di vedere – può dare grande soddisfazione in termini di introiti che verranno reinvestiti nelle attività necessarie per questo compendio».

Giuseppe Pulina (Amministratore Forestas) ha posto l’accento sull’attività portata avanti dall’Agenzia Forestas in alcuni territori dell’isola. Rimarcata l’importanza del sughero nell’economia isolana. Una sughereta che, a suo modo di vedere, potrebbe essere fatta oggetto di studio, attraverso l’ausilio di alcuni mezzi sperimentali.

All’incontro ha preso parte, anche, l’Assessora all’Ambiente della Regione Sardegna, Donatella Spano. Nel rimarcare la politica portata avanti dal suo Assessorato e dal Consiglio Regionale, Spano ha rilevato l’importanza di questo connubio tra Comune di Thiesi e Forestas. «Dobbiamo lavorare tutti insieme per proporre in modo sempre più efficace l’opera di tutela e valorizzazione del nostro patrimonio forestale – queste le sue parole-. I boschi e le foreste devono essere curate».

Tra gli interventi, quello di Quirico Meloni (Sindaco di Villanova Monteleone presidente dell’Unione dei Comuni del Villanova), Piermario Manca (Consigliere regionale del Partito dei Sardi), dell’onorevole Cocco, Salvo Manca (Presidente Aste) e Pietro Porqueddu (Presidente Cai di Sassari).

Il Sindaco di Bonorva, Massimo D’Agostino ha illustrato la positività esperienza del Compendio Mariani, gestito dallo scorso anno proprio da Forestas, mentreSalvatore Masia (presidente dell’Unione dei Comuni del Meilogu e Sindaco di Cheremule) ha sollecitato la riapertura, da parte del Presidente Francesco Pigliaru, del tavolo sulla filiera del sughero in Sardegna. Anche in questa occasione, è stata portata all’attenzione dei presenti l’attività della Programmazione Territoriale. La amttinata è terminata con una visita alla sughereta di “Su Padru”.