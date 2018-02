Amici per la Zampa: “I cuccioli da salvare, abbandonati, ora cercano casa”

L'associazione di volontariato, che si occupa di ridare una nuova vita alle povere bestiole in difficoltà, a breve sarà sfrattata

Di: Alessandro Congia

L’associazione è stata fondata con lo scopo di diffondere nel territorio una cultura basata sul rispetto del diritto alla vita di tutti gli esseri viventi, uomini e animali, contro ogni forma di violenza: “Ancora non abbiamo un rifugio vero e proprio – sostengono Ilenia Mele, assieme alla presidente, Jasmin Medde - ci appoggiamo da qualche anno ad una casetta malmessa che ci hanno gentilmente prestato e in cui fino ad ora abbiamo ospitato i nostri cani. A breve non avremo più neanche questa, infatti ci troviamo in una situazione critica. Abbiamo quattro cuccioli di 4 mesi che stanno crescendo in una stanza, 5 cuccioli di 15 giorni che stiamo allattando e che non sappiamo dove collocare non appena saranno grandi e due cani adulti. Siamo impossibilitate ad aiutare altri cani e in difficoltà perché non riusciamo ad offrire a questi cani ciò che meritano”.

L’SOS. “Le adozioni in questo momento sono ferme. Quello che ci consola – affermano le volontarie - è che in tutti questi anni siamo riuscite a dare una vita migliore a tanti di loro e a sensibilizzare molte persone su argomenti come randagismo e sterilizzazione. Abbiamo nel nostro piccolo contrastato il randagismo nelle nostre zone e attraverso le donazioni abbiamo potuto sterilizzare e curare tanti pelosi in difficoltà. Ma ora abbiamo bisogno di aiuto, ci trovate nella pagina Facebook Amici per la Zampa Atzara, mentre nelle informazioni ci sono i nostri numeri qualora vogliate adottare un nostro cane o darci una mano con qualche stallo”.