Carnevale, con la Vespiglia e la Pentolaccia ecco le ultime battute dei festeggiamenti in città

Una domenica con gli eventi del Vespa Club e il Carnevale nel tradizionale rione dei pescatori

Di: Alessandro Congia

Doppio appuntamento oggi in città per festeggiare insieme la Pentolaccia. Alle 10.30 con partenza da via Azuni, i vespisti del Vespaclub di Cagliari hanno dato vita alla "Vespiglia", divertente omaggio alla celebre Sartiglia di Oristano, dedicata quest'anno a uno delle figure sportive più amate, Gigi Riva. Nel pomeriggio la tradizionale chiusura al Villaggio Pescatori di Giorgino: a partire dalle 17 una grande festa cittadina dedicata soprattutto ai più piccoli, che si concluderà con la classica Pentolaccia e zeppolata finale.

Ecco le immagini video girate dall’assessore comunale alle Attività Produttive e Turismo, Marzia Cilloccu nella via Azuni, a Cagliari, dove si è svolta l’undicesima edizione della “Vespiglia 2018”, con un immancabile bagno di folla e di curiosi che si sono riversati a Stampace. L’evento, lo ricordiamo, è ispirato alla tradizionale Sartiglia di Oristano: sfrecciano naturalmente le vespe della Piaggio, senza stavolta cavalli e cavalieri, ma chi è a bordo delle due ruote deve centrare la stella tanto ambita.