Auto rubata in fiamme sulla provinciale 33, intervengono i vigili del Fuoco

Sul rogo doloso del veicolo rubato indagano i Carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Intervento congiunto dei Vigili del Fuoco di Nuoro e della stazione di Ozieri per un incendio ai danni di un’auto sulla provinciale 33, in prossimità del cento abitato di Benetutti. Il veicolo, una Alfa 147, risultata poi rubata nel territorio di Pattada, è stata successivamente abbandonata e data alle fiamme sul ciglio della strada. Sul posto, oltre al personale del 115 che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e messo in sicurezza l'area, anche i Carabinieri che stanno svolgendo gli accertamenti di legge utili a chiarire meglio la dinamica dell’episodio.