Tre giovani barbaricini a Los Angeles per il Pan Kids di brazilian jiu-jitsu

Si tratta di una delle più importanti e autorevoli gare al mondo dedicate ai ragazzi dai 4 ai 16 anni

Di: Roberto Tangianu

Si chiamano Virginia Soru, Alessio e Fabrizio Salis i tre giovani campioni che domani a Los Angeles parteciperanno al Pan Kids della IBJJF in California, una delle più importanti e autorevoli gare di brazilian jiu-jitsu al mondo dedicate ai ragazzi dai 4 ai 16 anni.

Nel prestigioso scenario del Walter Pyramid, a Long Beach in California, i tre atleti partiti dalla Sardegna saranno protagonisti dell’evento insieme ad altri 1500 giovani provenienti da tutto il mondo.

Virginia ha 12 anni e arriva da Ovodda, mentre Alessio e Fabrizio, di 13 e 10 anni, sono di Nuoro. I tre ragazzi sono allievi della Fight Nuoro Acedemy diretta dal maestro Luca Mattu.

“Virginia, Alessio e Fabrizio si sono allenati davvero tanto - racconta emozionato Luca -. In Italia hanno vinto tutte le gare a cui hanno partecipato e sono pronti per disputare un ottimo incontro. Sono orgoglioso di loro e sono sicuro che in gara saranno capaci di regalare non solo abilità e grande preparazione, ma anche tante emozioni”.

Per la Fight Nuoro Acedemy la partecipazione dei tre atleti al Pan Kids rappresenta un traguardo importante che in qualche modo ripaga gli sforzi, il grande impegno, la preparazione e soprattutto la passione che Luca Mattu mette a disposizione dei suoi allievi.

Virginia, alessio e fabrizio

il maestro luca mattu con un suo giovane allievo