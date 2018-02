Polizia, slot machine e totem irregolari: multa per un locale a Sestu

Proseguono i controlli serrati dell’Amministrativa nel cagliaritano su altrettanti circoli e bar

Di: Alessandro Congia

Sopralluoghi ispettivi, con un’intensificarsi dei controlli amministrativi effettuati dalla Squadra Amministrativa del Commissariato di Polizia di Stato di Quartu Sant’Elena, mirati servizi di verifica del rispetto della normativa vigente in materia di apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro, autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande presso gli esercizi pubblici nelle aree di Quartu e Sestu. Un bilancio positivo, che ha permesso al personale della Squadra Amministrativa del Commissariato, di contestare sanzioni amministrative per un importo totale di 11.300 euro.

IL BLITZ. I controlli sono stati effettuati presso un circolo privato nel comune di Sestu, all’interno del quale erano presenti due apparecchi e congegni automatici cosiddette “slot machine” e due apparecchi elettronici cosiddetti “totem”, che consentono al giocatore di collegarsi al sistema attraverso la linea internet accedendo a circa 300/400 giochi diversi. Tutti gli apparecchi sono risultati difformi da quanto previsto dalla normativa vigente e pertanto, al presidente del circolo, è stata comminata la sanzione amministrativa prevista.