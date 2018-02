Veronica Pisano: “Il mio canto in limba, un dono di Dio da regalare alla gente”

La cantante sarda e il chitarrista Maurizio Gastaldi: la magia delle note che esaltano le tradizioni di un'Isola

Di: Alessandro Congia

Il bellissimo brano No Potho Reposare è il suo inno alla vita. Ha iniziato a cantare nei piano bar nel lontano 1991 con un amico di suo padre, Tony D’Angelo. A 20 anni si appassiona del canto lirico e intraprende gli studi con il soprano Maria Luisa Garbato. Successivamente, con Gisella Vacca, ha voluto reimpostare la sua voce al canto moderno. Nel 2011 ha frequentato la scuola civica di musica di Cagliari, sotto la direzione della cantante Gabriella Cambarau.

UNA VOCE GIOVANE, UN TALENTO SARDO. Veronica Pisano, nata il 15 dicembre del 1981, è una cantante folk sarda che ha iniziato a cantare nei locali. Appassionata di canto lirico ha intrapreso gli studi con il soprano Maria Luisa Garbato. Solo dopo una trasferta a Bologna e una esibizione in qualità di ospite ad una trasmissione televisiva locale è iniziata la sua vocazione per il canto in limba.

IL DUO. Per lei cantare vuol dire esprimere emozioni, dare qualcosa agli altri. Il connubio con Maurizio Gastaldi è nato ad un anno dalla loro compartecipazione alla trasmissione televisiva in una rete locale, nel 2011, uniti dalla passione in comune per la musica tradizionale della nostra Isola. A febbraio di quest’anno è uscito il nuovo cd dei due artisti, la raccolta contiene otto brani inediti scritti, composti e musicati da Maurizio Gastaldi in lingua sarda e tre canzoni tradizionali interpretate da Veronica Pisano. Progetti per il futuro? I due talenti nostrani stanno valutando una proposta di collaborazione per un film con Franco Nero che uscirà nelle sale Uci Cinema di tutta Europa.