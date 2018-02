Is Mirrionis, blitz dei Carabinieri nel market dello spaccio: nei guai un giovane 20enne

I Carabinieri hanno sequestrato droga e denaro

Di: Alessandro Congia

Proseguono senza sosta i blitz da parte delle forze dell’ordine per contrastare lo spaccio di droga nei quartieri della città: nella serata di ieri, a Is Mirrionis a Cagliari, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, al termine di prolungata attività di osservazione e controllo, hanno arrestato il 20enne incensurato del luogo, Luca Arturo Maullu, sorpreso in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane, nel corso di una perquisizione personale e domiciliare, estesa sul motociclo, è stato trovato in possesso complessivamente di circa 90 grammi di cocaina, 180 di hashish,100 grammi di infiorescenze di marijuana e denaro contante, in banconote di piccolo e medio taglio, per un totale di 2.745 euro, oltre a materiale vario per il confezionamento e il taglio della droga. Dopo le formalità di rito, è stato dichiarato in arresto e accompagnato nel carcere di Uta.