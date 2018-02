Prove di emergenza al porto: in azione la Protezione Civile

I volontari hanno svolto una prova pratica per l’uso dell’idrovora

Di: Antonio Caria

Dopo il rinnovo e l’aggiornamento del piano di Protezione Civile, avvenuto lo scorso mese di ottobre di pari passo con la strutturazione e l’efficientamento del Centro Operativo Comunale (Coc), si passa alla fase della formazione individuale.

Nello specifico, si procede all’acquisizione delle nozioni basilari e della preparazione dell'intero ciclo di emergenza. Nei giorni scorsi, presso la banchina del porto (scalo Tarantiello), i volontari della protezione civile, insieme al referente dottor Alessandro Corrias e alla presenza dell’Assessore Raimondo Cacciotto, hanno svolto una prova pratica per l’uso della idrovora carrellata ad alta capacità per interventi in caso di inondazioni e calamità.

Nell’operazione sono stati coinvolti i volontari delle varie componenti della Protezione Civile.