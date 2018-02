"Carotas in sas carreras nugoresas", Nuoro ospita la sfilata dei carri allegorici della Sardegna

Sabato 17 febbraio il grande spettacolo del carnevale nuorese

Di: Redazione Sardegna Live

La città di Nuoro è pronta a tuffarsi nel suo carnevale. Sabato 17 febbraio sarà il giorno della grande sfilata dei carri allegorici dlla Sardegna.

Per l’occasione numerosi carri provenienti da diverse parti dell’isola giungeranno nel capoluogo barbaricino riempiendo di musica, festa e colori le vie del centro. Una manifestazione all’insegna del più spontaneo spirito carnevalesco e del divertimento. La sfilata, che prende il nome di Carotas in sas carreras nugoresas, partirà da via La Marmora alle ore 15 per arrivare in piazza Vittorio Emanuele II.

Alle 18, poi, appuntamento con l’AbiCi della Giostra a pedali di Antonio Chironi in piazza Vittorio Emanuele dove si terrà il Carnevale dei bambini con la Sartiglietta, la Pentolaccia, Baby Dance e spettacoli animati dall’associazione “Dietro Mamma non siamo la casetta”. Alle 18:30, Zeppolata in piazza Vittorio Emanuele mentre alle ore 19 verranno proclamati i vincitori della sfilata col supporto della Leva ’88. Alle ore 19:30 la giornata di festa si concluderà coi balli in maschera con dj set Momak.