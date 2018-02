Dal 24 febbraio al 12 giugno la seconda edizione di “5×88”

In programma cinque concerti per pianoforte che vedranno protagonisti Stàlteri, Morleo, Gini, Espector ed Eidi

Di: Antonio Caria

Manca poco alla partenza della seconda edizione di “5×88”, la rassegna musicale solo per pianoforte promossa dalla Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto” – ONLUS con il supporto delle associazioni Le Officine, ACCuS (Associazione per la Cooperazione Culturale in Sardegna) e Suoni&Pause.

Sino al 12 giugno, i locali di Palazzo Siotto a Cagliari (via dei Genovesi 114) ospiteranno cinque concerti per pianoforte che vedranno protagonisti alcuni dei protagonisti del panorama nazionale e internazionale, scelti dalla direttrice artistica Irma Toudjian, pianista e compositrice libanese di nascita, armena di origini e italiana di adozione, che rappresenteranno l’Italia, la Francia e l’Argentina.

Si partirà sabato 24 con Arturo Stalteri, talentuoso pianista, conosciuto anche per la sua conduzione di diversi programmi radiofonici Rai (da Il cammello di Radio 2 a Primo movimento su Radio 3) che si esibirà in “Low & Loud", in cui proporrà, reintrerpretati sugli 88 tasti, canzoni dei Rolling Stones, Rino Gaetano, Radiohead ma anche alcune sue composizioni.

Il 31 marzo sarà la volta del diciasettenne Mattia Vlad Morleo, giovane promessa della musica contemporanea con più di 20mila ascolti mensili sulle piattaforme digitali, con brani tratti dall’album The Flying of the Leaf e alcuni inediti.

il 14 aprile sarà il turno di Claudio Espector, già direttore del Conservatorio Superior Manuel de Falla e recentemente premiato per la sua carriera dall’associazione dei critici musicali dell’Argentina nonché dal governo della sua città natale, Buenos Aires, che proporrà “Visiones, tangos y revoluciones”, con brani che spazieranno da Prokofiev a Mosolov, da Castro a Ginastera.

Il 12 maggio spazio al pianista argentino Gustavo Sini mentre il 16 giugno andranno in scena musiche di Chopin, Fauré, Ravel, Sacre grazie a Billy Eidi, affermato concertista francese e professore onorario alla prestigiosa CNSMD di Lione e all’Ècole Normale de Musique di Parigi.

«”5×88” è un festival nato nel 2017 che mette in rete alcuni dei numerosi concerti proposti ogni anno a Palazzo Siotto – ha rimarcato Francesco Accardo, consigliere di amministrazione della Fondazione Siotto-. L'idea è costituire un network di associazioni che possano lavorare assieme a un calendario condiviso, una vera e propria associazione di associazioni con oltre 25 aderenti da tutta la Sardegna. Obbiettivo è rendere Palazzo Siotto un polo di ascolto della musica contemporanea».

I concerti avranno inizio alle 21.00. Per informazioni e prenotazioni, è possibile inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@fondazionegiuseppesiotto.org.