Chi prende bei voti entra gratis in discoteca, succede all'Ipia di Sassari

Ecco cosa si sono inventati per spronare gli studenti

Di: Redazione Sardegna Live

Chi prende bei voti entra gratis in discoteca. Potrebbe rivelarsi una formula sorprendentemente efficace quella proposta all'Istituto Ipia di Sassari, dove a partire da questa settimana è stato indetto un "concorso a premi" per gli studenti più meritevoli.

La proposta è stata presentata ieri, in occasione dell'assemblea d'istituto. Gli studenti che si distingueranno nel corso della settimana, ogni weekend riceveranno in premio un'ingresso omaggio alla discoteca Blue Star e una consumazione rigorosamente analcolica.

Nell'ambito del progetto, che si chiama "Disco per la scuola", verranno messi in palio cinque ticket a settimana, uno per ogni classe. Oltre ai bei voti, per aggiudicarsi gli ingressi omaggio, sarà necessario non aver ricevuto nessuna nota disciplinare. Chi non potrà usufruire del premio nel fine settimana stabilito dovrà segnalarlo in maniera tale che l'acquisto del ticket venga rimandato al weekend successivo.

Il progetto vuole incentivare la partecipazione attiva alla vita di classe, l'attitudine allo studio, la frequenza delle lezioni.