Maltempo. Neve e ghiaccio in Sardegna, nessun problema alla viabilità

Non si registrano situazioni critiche sulla statale 131, neanche sull'altipiano di Campeda

Di: Agi

Allerta meteo in Sardegna da ieri per possibili nevicate anche a quote collinari. Il ghiaccio ha creato qualche problema alla viabilità ma, da quanto si apprende dalla protezione civile regionale, tutte le strade statali sono percorribili.

Stamane si sono registrati disagi sulla Sassari-Olbia all'altezza di Ardara a causa del fondo stradale ghiacciato risolti con l'intervento delle squadre dell'Anas. Lo stesso a Bolotana, nel Nuorese, dove, sempre per il ghiaccio, sono entrati in azioni gli uomini del servizio provinciale sulla sp 17 in località Ortachis. Spazzaneve in attività anche a Fonni, il paese piu' alto della Sardegna, sia nel centro abitato che in periferia.

Non si registrano situazioni critiche sulla statale 131, neanche sull'altipiano di Campeda dove peraltro vige l'obbligo delle catene a bordo o di pneumatici da neve. Nevica, soprattutto nelle zone interne, sopra i 700 metri mentre in particolare nel Nord dell'isola, il cielo e' nuvoloso con piogge e temporali.

E' prevista un'attenuazione dei fenomeni nella seconda parte della giornata con temperature che non avranno variazioni significative. Le coste sono battute da venti forti di maestrale - con il mare agitato soprattutto sul versante occidentale - ma anche questi sono previsti in attenuazione in giornata.